Dreifarbwarane im Haus des Meeres

Im Haus des Meeres in Wien gibt es 2 neue Tiere. Es handelt sich dabei um Dreifarb-Warane. Diese Echsen-Art wird weltweit in nur wenigen Zoos gehalten. Die Tiere leben laut Experten normalerweise in einem kleinen Gebiet in Indonesien. Dort leben sie in steilen BerghÀngen im Regenwald.

Über die Lebensweise der Dreifarb-Warane ist wenig bekannt. Sie können sehr gut klettern. Ihr langer Schwanz hilft ihnen beim Klettern, das Gleichgewicht zu halten.