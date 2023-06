Diese Woche soll es sehr heiß werden

Die EU will die Zahl der Verkehrstoten senken. Bis zum Jahr 2030 soll es nur noch halb so viele Verkehrstote geben wie im Jahr 2019. In Österreich hat sich die Zahl der Verkehrstoten schon verringert. Und zwar von den Jahren 2012 bis 2022 um über 30 Prozent.

Das ist besser als der Durchschnitt von der EU. Der EU-Durchschnitt lag bei rund 22 Prozent.