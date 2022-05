Die russischen Angriffe in der Ukraine werden stärker

In der Ukraine geht der Krieg weiter. Die russische Armee greift dort sogar immer stärker an, vor allem im Osten des Landes.

Bei einem russischen Raketen-Angriff auf die Hafen-Stadt Odessa starb ein Mensch und 5 Menschen wurden verletzt.

Russische Truppen griffen auch wieder das Stahlwerk Asowstal in der Stadt Mariupol an. In dem Stahlwerk sind immer noch ukrainische Soldaten. Sie wollen sich nicht ergeben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++