Die Polizei nahm heuer schon 182 Schlepper fest

In Österreich hat die Polizei heuer schon 182 Schlepper verhaftet. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 441 Schlepper. Das haben Innenminister Gerhard Karner und Franz Ruf am Freitag berichtet. Ruf ist der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Die Polizei hat seit Anfang Mai über 40.000 Personen kontrolliert. Sie hat auch 440 Personen festgenommen, die unerlaubt in Österreich waren.

Der Schmuggel von Menschen ist wegen der Ukraine-Krise wieder stärker geworden. Daher hat es auch überall in Österreich mehr Polizei-Kontrollen gegeben. Bei den Kontrollen wurden auch Drohnen eingesetzt.