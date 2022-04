Die Inflation in Österreich ist im März stark gestiegen

Im März ist die Inflation in Österreich weiter stark gestiegen. Das heißt, das Leben in Österreich ist spürbar teurer geworden. Insgesamt war alles um 6,8 Prozent teurer als im März 2021. So hoch war die Inflation seit dem Jahr 1981 nicht mehr. Vor allem Treibstoffe und Energie wurden viel teurer.

Das geht aus einer Schnell-Schätzung von der Statistik Austria hervor. Am 21. April werden dann die genauen Ergebnisse für März veröffentlicht.