Die Inflation in Österreich ist im August stark gestiegen

Im August ist die Inflation in Österreich stark gestiegen. Das heißt, das Leben in Österreich ist spürbar teurer geworden. So hoch war die Inflation seit dem Jahr 2011 nicht mehr.

Deutlich teurer wurden Treibstoffe und Energie. Diesel kostete um ein Fünftel mehr als im August 2020. Superbenzin kostete um ein Viertel mehr. Heizöl wurde sogar um fast ein Drittel teurer.

Lebens-Mittel wurden auch teurer, aber nur wenig. Telefonieren wurde sogar billiger.