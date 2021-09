Die Grippe-Impfung für Kinder und Heimbewohner ist wieder gratis

Jedes Jahr können sich die Menschen in Österreich gegen die Grippe impfen lassen. Die Impfung ist auch heuer wieder für Kinder und ältere Menschen in Pflegeheimen gratis. Kinder können ab dem 6. Lebensmonat geimpft werden. Das gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt.

Mit den Impfungen sollen weniger Menschen an der Grippe erkranken. Das soll auch bei der Corona-Krise helfen. Weil dann weniger Grippe-Patienten einen Platz in den Spitälern brauchen. Die Grippe-Zeit beginnt Ende Dezember, die Impfungen starten ab Oktober.