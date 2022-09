Die EU hat im Sommer so viel Solar-Strom produziert wie noch nie

In diesem Sommer ist in der EU so viel Solar-Strom produziert worden, wie noch nie zuvor. Das hat eine Studie ergeben. Insgesamt wurden zwischen Mai und August 99,4 Terawattstunden Strom aus Sonne erzeugt. Hätte man diese Menge an Elektrizität mit Gas erzeugt, hätte das 29 Milliarden Euro gekostet.

Laut der Studie kamen in der EU zwischen Mai und August 12 Prozent des Stroms von der Sonne. Im vergangenen Jahr waren es nur 9 Prozent.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

