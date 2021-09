Die Corona-Tests gelten in Wien ab September kürzer als bisher

In Wien gilt seit dem 1. September eine kürzere Gültigkeits-Dauer für die Corona-Tests. Antigen-Schnelltests gelten nur noch für 24 Stunden und nicht mehr 48. Und PCR-Tests gelten nur noch 48 statt 72 Stunden. Nur für Kinder unter 12 Jahren verändert sich dadurch nichts.

In Wien gelten strengere Corona-Maßnahmen als sonst in Österreich. Zum Beispiel bei der Maskenpflicht. Sie gilt in Wien in allen Geschäften.