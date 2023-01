Die Arbeitslosigkeit lag im Dezember in Österreich bei 7,4 Prozent

Ende Dezember waren in Österreich 374.871 Menschen arbeitslos. Damit lag die Arbeitslosenquote am Jahresende bei 7,4 Prozent. Über das gesamte Jahr 2022 gerechnet ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit 2008, wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte.

An dieser Entwicklung kann man erkennen, dass der Arbeitsmarkt in Österreich trotz der Herausforderungen sehr widerstandsfähig ist, meinte Arbeitsminister Martin Kocher.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

