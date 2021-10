Deutlich mehr Radunfälle in Österreich im Jahr 2020

Jedes Jahr verletzen sich in Österreich 30.000 Radfahrer so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Alleine im Jahr 2020 starben 40 Radfahrer im Straßenverkehr. Das berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit am Donnerstag. Damit ist das Risiko einen Fahrrad-Unfall zu haben in Österreich doppelt so hoch wie in vielen anderen Ländern.

Vergleicht man das Unfallrisiko, ist Radfahren in Österreich sogar gefährlicher als Motorradfahren und auch gefährlicher als Autofahren. Das liegt daran, dass es immer mehr Radfahrer gibt aber zu wenige Radwege und zu viele gefährliche Kreuzungen.