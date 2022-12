David Hasselhoff kommt nach Österreich

Der US-Schauspieler und Musiker David Hasselhoff kommt während einer Tournee im März 2023 auch nach Österreich. Er tritt am 25. März in Schladming in der Steiermark, am 29. März in Wien und am 30. März in Graz auf. "Es soll eine einzige große Party werden, bei der alle mitsingen und mittanzen können", kündigte er an.

Der mittlerweile 70-Jährige wurde in den 80er und 90er Jahren mit den TV-Serien "Knight Rider" und "Baywatch" weltberühmt. Als Sänger wurde Hasselhoff vor allem mit dem Hit "Looking for Freedom" bekannt.