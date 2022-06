Das Orang-Utan-Mädchen in Schönbrunn heißt "Kendari"

In dem Tiergarten Schönbrunn in Wien ist am 19. Juni ein Orang-Utan-Jungtier geboren worden. Das Orang-Utan-Mädchen heißt nun "Kendari". So heißt eine Stadt in Indonesien. Orang-Utans kommen aus dem Land Indonesien.

Die Tierpfleger freuen sich, dass Kendari sich so gut entwickelt. Sie wird jeden Tag größer und stärker. Sie sieht sich auch schon ihre Umgebung an. Das macht sie aber auf dem Arm von ihrer Mutter Sari.