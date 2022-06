Das größte Schoko-Werk der Welt schließt wegen Salmonellen

In Belgien wurde eine Schweizer Schokoladenfabrik stillgelegt. Die Fabrik gehört zu dem Schweizer Hersteller Barry Callebaut. Diese Schokoladenfabrik ist auch die größte Schokoladenfabrik der Welt. Die Fabrik wurde stillgelegt, weil man in einigen Produkten Salmonellen gefunden hat. Die Fabrik wird nun ordentlich gereinigt. Die Lebensmittelaufsicht von Belgien leitete Untersuchungen an.

Barry Callebaut stellt nicht nur Schokolade her. Sie machen auch Kakao-Produkte, Füllungen, Glasuren und auch Dekorationen für andere Firmen. Zum Beispiel für die großen Firmen Mondelez, Nestlé oder Unilever.