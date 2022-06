Das Fußball-Spiel zwischen Österreich und Frankreich findet statt

Das Fußball-Spiel zwischen Österreich und Frankreich kann wie geplant am Freitag am Abend stattfinden. Der europäische Fußball-Verband UEFA hat die Durchführung des Spiels erlaubt. Dass das Spiel stattfindet, war nicht ganz sicher, weil am Montag im Spiel zwischen Österreich und Dänemark ein Loch im Rasen des Happel-Stadions in Wien entstanden war.

Das 20 Zentimeter tiefe Loch wurde von Experten untersucht. Sie haben festgestellt, dass es keine weiteren Hohlräume unter dem Rasen des Stadions gibt, die ebenfalls zu Löchern werden könnten. Damit steht dem Spiel gegen Frankreich nichts mehr im Weg. Für das Spiel am Freitag ab 20:45 Uhr sind mehr als 45.000 Karten verkauft.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

