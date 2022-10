"Corsage" als bester Film beim London Film Festival ausgezeichnet

Der Film "Corsage" von der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer ist am Sonntag in London ausgezeichnet worden. Der Film siegte beim BFI London Film Festival in der Kategorie "bester Film". In dem Film geht es um die österreichische Kaiserin Elisabeth, gespielt von der Schauspielerin Vicky Krieps.

In ihrer Jugend war die Kaiserin ein Schönheitsidol. Im Film muss sie rund um ihren 40. Geburtstag feststellen, dass ihre jugendliche Schönheit verblasst. "Corsage" wurde als bester fremdsprachiger Film für die Oscars eingereicht. Ob der Film an dem Wettbewerb um die berühmten Preise teilnehmen wird, steht aber noch nicht fest.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: