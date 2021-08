Chaos in Kabul nach der Macht-Übernahme von den Taliban

Die Taliban-Rebellen erobern seit Tagen immer mehr vom Land Afghanistan. Am Sonntag haben die Taliban auch die Haupt-Stadt Kabul erobert. Damit haben sie die Macht in Afghanistan übernommen. Viele Menschen im Land haben jetzt Angst vor den Taliban. Deshalb wollen die Menschen Afghanistan so schnell wie möglich verlassen.

Am Flughafen in Kabul ist es deshalb zu einem großen Chaos gekommen. Hunderte Menschen versuchten einen Platz in Flugzeugen zu bekommen. Dabei starben sogar 5 Menschen.

Viele Länder schicken gerade Militärflugzeuge nach Afghanistan. Die Länder wollen ihre Staatsbürger und Auslands-Politiker in Sicherheit bringen. Der Präsident von Afghanistan, Ashraf Ghani, floh schon am Sonntag aus dem Land.

