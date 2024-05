Britischer Premier Sunak besucht Wien

Migration ist, wenn Menschen in ein anderes Land ziehen. Dann ist man ein Migrant. Menschen verlassen ihre Länder oft, weil sie hoffen, dass es ihnen in einem anderen Land besser geht.

Asyl: Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Zum Beispiel, weil es in ihrem Land Krieg gibt. Wenn sie in einem anderen Land Asyl bekommen, dürfen sie dort bleiben. Menschen, die um Asyl bitten, nennt man Asyl-Werber.