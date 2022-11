Brand im Strombad Kritzendorf in Niederösterreich

Im Strombad Kritzendorf in Klosterneuburg ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. 2 Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Beim Feuerwehr-Notruf läuteten die Telefone in der Nacht alle paar Sekunden, weil so viele Menschen den Brand meldeten. Das Feuer war nach 2 Stunden unter Kontrolle, die Bekämpfung der letzten Glutnester dauerte aber bis in den frühen Morgen.

Der Schaden soll mehrere 100.000 Euro betragen. Die Polizei untersucht jetzt, warum es in der ältesten Donausiedlung von Niederösterreich gebrannt hat.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

