Brände in weiten Teilen Europas halten an

Die starke Hitze in weiten Teilen Europas mit Temperaturen bis über 40 Grad hat am Mittwoch unzählige Brände am Lodern gehalten. Besonders betroffen waren weiterhin Italien, Griechenland und Frankreich. Aber auch in Großbritannien wüteten Feuer.

Die italienische Region Friaul-Julisch Venetien rief wegen der Brände den Ausnahmezustand aus. Die Autobahn A4 Richtung Triest war unterbrochen und der Zugverkehr von Venedig nach Triest eingestellt. Auch in Griechenland mussten Teile der Autobahn gesperrt werden, die Athen mit dem Flughafen verbindet. Bei Löscharbeiten in London wurden mindestens 16 Feuerwehrleute verletzt.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

