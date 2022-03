Es h├Ârt sich an wie das Szenario f├╝r einen Krimi. Kurz vor 7 Uhr verl├Ąsst ein etwa 50-J├Ąhriger sein Haus und macht sich auf den Weg in die Arbeit. Pl├Âtzlich taucht ein maskierter Mann hinter ihm auf, schie├čt ihn nieder und flieht davon. Noch brisanter wird es, wenn man erf├Ąhrt, wer das brutal ermordete Opfer ist: der Chef der Kriminalpolizei.

Passiert ist das Ganze am Montagmorgen in der nordbosnischen Stadt Prijedor. Um 6:53 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf. Im Ortsteil Pe─çani seien Sch├╝sse gefallen, ein Mann w├╝rde regungslos auf dem Boden liegen. Den ersten Informationen vom Tatort folgte bald die bittere Erkenntnis, wer sich hinter den von der Polizei bekanntgegebenen Initialen S.B. versteckt. Es handelt sich um Radenko Ba┼íi─ç, den Chef der Kriminalpolizei in der 78.000 Einwohner z├Ąhlenden Gemeinde.