Erstes Denkmal für Balkanrouten-Tote enthüllt

"Die Gräber sind eine Schande für Europa"

Vor der Einweihung der neuen Friedhöfe für Geflüchtete waren die Gräber teils zugewachsen, mit umgefallenen Holzschildern und meistens irgendwo im Abseits oder am Rande von lokalen Friedhöfen begraben. "Vor nicht mal einem Monat erinnerten viele EU-Länder an das 75-jährige Bestehen der Menschenrechte und wie stolz man auf diese Errungenschaft sei, aber hier an der Außengrenze werden diese Menschenrechte oft verletzt. Diese scheinen an den Grenzen der EU nicht zu gelten. Das ist eines Europas unwürdig - diese Gräber sind eine Schande für Europa", sagte die grüne Nationalratsabgeordnete Bedrana Ribo, die den Gedenkfeierlichkeiten beiwohnte und eine Rede hielt.