Біженці - освітній центр для підготовки молоді до зрілості

Починаючи з понеділка, школярі віком від 16 років отримають можливість підготуватися до здобуття зрілості в рідній країні в новому Українському освітньому центрі у Відні. Увага буде зосереджена на викладанні основних предметів української, математики та англійської мови. Однак, крім цього, молодь має вивчати німецьку мову та налагоджувати соціальні контакти. Наразі під опікою 60 студентів, розраховано 120 місць.

Підтримка у навчанні

Навчальний центр на Тегеттоффштрассе у центрі міста забезпечується Райффайзен Центробанком і керується міською компанією GmbH Interface. «Освіта не повинна закінчуватися переселенням», — наголосив у п’ятницю перед журналістами радник Віденської міської ради з питань освіти Крістоф Відеркер (NEOS). Це стосується й молоді, яка вже не потрапляє до категорії шкільного віку.

Навчальний центр очолює український менеджер Райффайзен Ірина Хамайко. Після кількох днів шоку від початку війни люди думали, що робити – потім справи пішли швидко. «Ідея з'явилася у нас вранці, ввечері вже було приміщення».

Співпраця з українськими центрами

До речі, поки невідомо, коли і в якій формі відбудеться українське здобуття. 'Це ще обговорюється', - сказала Хамайко. Ймовірно, це буде в червні чи липні, але це залежить від Управління освіти України. «Ми дбаємо, щоб діти могли навчатися за допомогою комп’ютера, і співпрацюємо з українськими освітніми центрами».

Сприятливі умови для дітей

Додатково до підготовки до здобуття зрілості діти повинні вивчати мову країни перебування з тренерами DaZ (німецька мова як друга). Також є безкоштовне харчування та психологічні консультації. Після закінчення навчання центр також буде доступний для обслуговування дітей до кінця серпня.

Наразі у Відні зареєстровано 12 тисяч українських біженців, 40 відсотків з яких – діти та молодь у віці до 18 років. Наразі близько 1100 з них розміщено у школах Відня – крім того, постійно працюють українські вчителі. Однак спочатку їм потрібен дозвіл на роботу.