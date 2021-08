Bisher haben sich 1.447 Österreicher 2 Mal mit Corona angesteckt

In Österreich haben sich 1.447 Menschen bereits 2 Mal mit dem Corona-Virus angesteckt. Knapp 85 Prozent davon waren nicht geimpft. 9 Menschen haben sich sogar schon 3 Mal mit Corona angesteckt. 8 von diesen 9 Personen waren gar nicht geimpft, eine Person hatte die erste Teil-Impfung erhalten. Bis einschließlich 10. August steckten sich in Österreich bisher insgesamt 656.615 Menschen mit dem Corona-Virus an. Das sind etwas mehr als 7 Prozent der Bevölkerung.

Die Corona-Zahlen stiegen inzwischen wieder weiter an. Am Donnerstag wurden 850 neue Corona-Fälle gemeldet.

