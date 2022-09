Besetzte Gebiete in der Ukraine sollen zu Russland kommen

Russland hat 4 Regionen der Ukraine erobert und besetzt. Das sind die Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Russland will diese Regionen jetzt annektieren. Das hei√üt: An Russland anschlie√üen. Das soll am Freitag geschehen. Da soll der russische Pr√§sident Wladimir Putin die Dokumente √ľber den Beitritt der 4 Regionen zu Russland unterschreiben. Das hat ein Sprecher von Putin gesagt.

Vor ein paar Tagen gab es in den 4 ukrainischen Regionen Volks-Abstimmungen. Laut den Volks-Abstimmungen wollen die Menschen zu Russland gehören. Aber die meisten Länder der Welt erkennen die Abstimmungen nicht an.