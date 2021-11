Bereits mehr als 3.000 Corona-Patienten in Spitälern

Am Montag ist in den österreichischen Spitälern ein neuer Rekordwert an Corona-Patienten erreicht worden. 3.054 Menschen mussten wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus behandelt werden. 562 Patienten lagen schwer krank auf einer Intensivstation. Am Montag wurden außerdem wieder 13.806 Neu-Infektionen gemeldet.

Derzeit haben in Österreich 152.984 Menschen eine Corona-Infektion. Das sind fast so viele Menschen wie die Stadt Salzburg Einwohner hat. Knapp 5,9 Millionen Menschen sind inzwischen gegen das Virus geimpft. Das sind 66 Prozent der Bevölkerung.

