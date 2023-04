Bahn-Streik in Deutschland betrifft auch Österreich

In Deutschland hat die Bahn für Freitag zu einem Streik aufgerufen. Für Österreich hat der Bahnstreik große Auswirkungen. Alle Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Betroffen sind auch alle Zugverbindungen in Österreich, die über das Grenzgebiet Deutsches Eck fahren.

Auch an den 3 deutschen Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg wird am Donnerstag und Freitag die Arbeit niedergelegt. Bereits Ende März gab es einen großen Streik in Deutschland, an dem der Luftverkehr, der Schienenverkehr und der Wasserverkehr beteiligt waren. Mit dem Streik fordern die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr Geld.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.