Auf der ganzen Welt hungern 828 Millionen Menschen

Am 16. Oktober ist Welt-Ernährungstag. Weltweit leiden zur Zeit 828 Millionen Menschen an Hunger. Eigentlich will die UNO, dass im Jahr 2030 niemand mehr hungern soll. Das wird aber immer schwieriger. Heuer könnten nämlich bis zu 1.000 Millionen Menschen hungern.

Es gibt viele Gründe, warum derzeit so viele Menschen hungern. Zu den Gründen zählen das Corona-Virus, der Ukraine-Krieg und die Klima-Krise. Weltweit stirbt im Durchschnitt alle 4 Sekunden ein Mensch an Hunger, erklärt die Hilfsorganisation Care.