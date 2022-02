Auch Ungeimpfte dürfen ab Samstag in Lokale, außer in Wien

Ab Samstag gelten in Österreich lockerere Corona-Regeln. In Lokalen und Hotels gilt dann nicht mehr 2G, sondern 3G. Auch Ungeimpfte dürfen dann mit einem negativen Corona-Test in Lokale gehen oder im Hotel übernachten. Das gilt aber nicht in Wien, denn dort dürfen Ungeimpfte weiterhin nicht in Lokale.

Auch in anderen Bereichen gilt ab Samstag 3G, zum Beispiel in Seilbahnen, bei Busreisen, auf Ausflugsschiffen und beim Friseur. Auch in Sportstätten und bei Veranstaltungen gilt nun 3G.

