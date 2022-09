Auch in anderen Bundesländern hat die Schule begonnen

Vergangene Woche fing in Wien, Burgenland und Niederösterreich die Schule wieder an. Am Montag hat nun in den restlichen 6 Bundesländern die Schule begonnen. Betroffen sind 640.000 Schülerinnen und Schüler. Rund 53.000 Schüler sind sogenannte Taferlklassler. Das bedeutet, dass sie zum ersten Mal in die Schule gehen.

Es gibt zum Schulstart keine Corona-Testpflicht mehr. Masken müssen auch nicht mehr getragen werden. Schüler dürfen selbst mit einer Corona-Ansteckung in die Schule. Aber nur dann, wenn sie keine Anzeichen der Erkrankung haben. Sie müssen aber eine FFP2-Maske tragen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++