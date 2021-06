Reinigungsbranche – geregelt, aber dennoch prekär

Sie sind meist weiblich, migrantisch und arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Rede ist von Reinigungskräften – sei es im Großraumbüro, im Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen oder in privaten Zuhause.

Anlässlich des „Tags der Gebäudereinigung“ präsentierte die AK eine neue Studie zu den Arbeitsbedingungen in der Reinigungsbranche. Die Ergebnisse unterstreichen das, was man ohnehin eigentlich schon weiß. Menschen in der Reinigungsbranche verrichten sowohl physisch als auch psychisch meist einen sehr harten Job.



"Im laufenden Betrieb eines Unternehmens wird die Reinigung häufig im doppelten Sinn an den Rand geschoben: Die Arbeit findet in den frühen Morgen- und späten Abendstunden statt, um die anderen MitarbeiterInnen nicht zu stören“, sagt AK-Präsidentin Renate Anderl. Das mache die Arbeit der Reinigungskräfte „unsichtbar“ und führe zu einer geringeren Wertschätzung. Die Arbeit als Reinigungskraft benötige jedoch Fachwissen und sei eine „sehr wichtige und wertvolle Tätigkeit, die im Zuge der Corona-Krise systemrelevant wurde“. Die Studie spricht von prekären Arbeitsverhältnissen in der Reinigungsbranche, obwohl die Reinigungsbranche kollektivvertraglich geregelt ist.