Anketa: Austrijanci za sigurnosnu politiku EU, protiv članstva u NATO-u

Jasnije razlike u mišljenjima Austrijanaca i Nijemaca vidljive su u ocjeni SAD-a i Ukrajine. 34 posto u Austriji vidi SAD kao partnera kojem mogu vjerovati. 47 posto to ne vidi na taj način. U Njemačkoj je 59 posto ocijenilo SAD kao partnera od povjerenja. 28 posto Austrijanaca svrstava Ukrajinu kao partnera od povjerenja, dok to čini čak 47 posto Nijemaca. 50 posto ispitanika u Austriji ne vidi Kijev kao partnera, u Njemačkoj je to 39 posto.



"SAD i Ukrajina se u ovoj zemlji mnogo rjeđe doživljavaju kao partneri od povjerenja nego što je to slučaj u Njemačkoj, na primjer. Motiv neutralnosti igra važnu ulogu u ovoj ocjeni, kao i kritika NATO-a, kapitalizma i imperijalizma, koji je još uvijek prisutan - kao i sve glasniji glasovi koji zagovaraju alternativni narativ ruskom ratu u Ukrajini“, kaže Schmidt.