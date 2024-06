Die Urlaubszeit ist in vollem Gange – doch wer sich auf eine Auszeit an Strand und Meer freut, sollte sich vorher über die Qualität des Badewassers im jeweiligen Land informieren.

Ob im See oder im Meer schwimmen – die Sehnsucht, ins kühle Nass zu springen steigt mit den sommerlichen Temperaturen. Doch nicht überall in den europäischen Gewässern ist die Qualität gleich. Ein Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA), der in regelmäßigen Abständen die Badegewässer in der EU überprüft, zeigt, dass die Mehrheit (85 Prozent) im Jahr 2023 eine ausgezeichnete Qualität aufgewiesen hat.