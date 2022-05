Ab Mittwoch ist die Maskenpflicht in Österreich gelockert

In Österreich ist die Maskenpflicht ab Mittwoch gelockert. Dann gilt sie nur noch in Spitälern, Altersheimen, Pflegeheimen und Arztpraxen. Auch in Apotheken gilt sie, aber nur, wenn dort Corona-Tests angeboten werden. Aber in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man dann keine Maske mehr. Die geltende Verordnung dafür ist am Montag erlassen worden.

In Wien gibt es aber eine Ausnahme. Da gilt die Maskenpflicht weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen und allen Apotheken.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

