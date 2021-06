Ab Juli keine frühe Sperrstunde mehr

Immer weniger Menschen in Österreich stecken sich mit dem Corona-Virus an. Die Regierung will deswegen die Corona-Maßnahmen weiter lockern. So fallen mit 1. Juli fast alle Einschränkungen der 3-G-Regel. Ab dem 1. Juli wird es keine frühe Sperrstunde für die Gastronomie, Clubs und Diskotheken mehr geben.

Allerdings sind Aktivitäten wie das Tanzen in der Diskothek oder das Trinken an der Bar im Club weiterhin nicht möglich. Essen und Trinken ist weiterhin nur am Tisch erlaubt. Das erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.