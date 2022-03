66 Lkws mit Spenden unterwegs von Wien nach Bosnien

Die Botschaft von Bosnien und Herzegowina in Österreich hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und dem Arbeiter-Samariter-Bund Österreich eine große Spende organisiert. Es handelt sich um medizinische Geräte und anderen Materialien für medizinische Einrichtungen, die an allgemeine Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen in ganz Bosnien und Herzegowina gespendet werden sollen.



Wie die Nachrichtenagentur Fena vom bosnisch-herzegowinischen Außenministerium erfahren hat, wurden insgesamt 66 Lastwagen mit Waren, u.a. medizinische Handschuhe, Masken, medizinische Hauben, Desinfektionsmittel etc., bereitgestellt im Wert von 388.513 Euro.



Am Dienstag machten sich die ersten zwei Lkws auf den Weg Richtung Bosnien. Verabschiedet wurden sie vom bosnischen Botschafter in Österreich, Kemal Kozarić, und einem Vertreter des Samariter-Bundes Nihad Suljić.