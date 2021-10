500 Helfer bekämpfen Waldbrand im Rax-Gebiet

Der Waldbrand im Rax-Gebiet in Niederösterreich wütet weiter. Am Donnerstag waren 500 Helfer im Einsatz, davon 400 Feuerwehr-Leute. Die Feuerwehr errichtete an einer Bundesstraße eine sogenannte Verteidigungs-Front. Große Lösch-Fahrzeuge sollen dort im Notfall die Ausbreitung der Flammen auf die Rax-Seite verhindern.

Im brennenden Waldteil stürzten in der Nacht vereinzelt Wurzel-Stöcke ab, sie wurden gelöscht. Der Brand weitete sich vorerst nicht aus. Der Wind bereitet den Einsatz-Kräften aber große Sorge. Bundeskanzler Alexander Schallenberg besuchte das Rax-Gebiet und bedankte sich bei den Helfern.

