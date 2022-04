4 russische Diplomaten aus Österreich ausgewiesen

Österreich schließt sich nun internationalen Sanktionen gegen russische Diplomaten an. Am Montag hatten Staaten wie Deutschland, Frankreich und Litauen russische Diplomaten ausgewiesen. Österreich hingegen hat noch mehrere Tage gezögert. Doch nun müssen 4 russische Diplomaten Österreich bis zum 12. April verlassen. Das gab eine Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag bekannt.