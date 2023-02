377 Wochen lang ist Djokovic nun der beste Tennisspieler der Welt

Der Serbe Novak Djokovic ist seit Montag insgesamt 377 Wochen lang offiziell der beste Tennisspieler der Welt. Das hat bisher nur die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf geschafft. Sie hat diesen Rekord bei den Frauen erreicht.

In den nĂ€chsten Wochen soll es spannend werden bei dem Kampf um Platz 1. Der Spanier Carlos Alcaraz ist nĂ€mlich zurĂŒck. Der Zweitplatzierte hat am Sonntag ein Turnier in Argentinien gewonnen.

