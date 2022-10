3 Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Schulbus mit Güterzug in Tirol

Am Donnerstag in der Früh ist es im Bezirk Reutte in Tirol zu einem Unfall gekommen. Ein Schulbus stieß auf einem Bahnübergang mit einem Güterzug zusammen. Dabei wurden 3 Personen schwer verletzt. Es handelt sich dabei um den Busfahrer und 2 Kinder.

Der Güterzug war Richtung Vils unterwegs. Inzwischen wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Reutte und Vils eingerichtet. Nun wird untersucht, wie es zu diesem Unfall gekommen ist.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

