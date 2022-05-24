1 Haziran'dan itibaren geçerli olan yeni Korona kuralları

1 Haziran'dan itibaren sadece sağlık sektöründe maske zorunluluğu olacka. Artık okullarda korona testi yapılmayacak.

1 Haziran'dan itibaren süpermarketlerde ve toplu taşıma araçlarında FFP2 maske zorunluluğuna ara verilecek .

Sağlık sektöründe ise maske zorunluluğu devam edecek.

Sağlık Bakanı, maskelerin sonbahardan itibaren yeniden zorunlu olacağını varsayıyor .

Ayrıca 1 Haziran'dan itibaren okullarda PCR testi yapılmayacak.

Aşı olma yükümlülüğü askıya alındı.

Korona aşısı çağrısı Eylül ayında yapılacak.

Turkuaz-yeşiller koalisyonundan oluşan federal hükümet, Salı günü korona önlemlerinin geniş kapsamlı gevşetildiğini duyurdu. Ortak basın toplantısında Sağlık Bakanı Johannes Rauch (Yeşiller) ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler (ÖVP) maske gerekliliği hakkında yorum yaptı. Bu zorunluluk 1 Haziran'dan itibaren sadece sağlık sektöründe geçerli olacak. Ayrıca 1 Haziran'dan itibaren okullarda PCR testi yapılmayacak.

Maske zorunluluğu askıya alınıyor fakat tekrar gelecek

Rauch, düşen enfeksiyon ve hastanede tedavi görenlerin sayısı ile birlikte pandemideki bu gelişme sevindirici dedi. "Pandemi bize şimdi biraz soluk alma şansı veriyor." Bu nedenle maske zorunluluğunda da “yeni kurallar koymak” elzemndir. Rauch: "Ticaret alanında ve toplu taşımada maske zorunluluğunu durduracağız. Fakat vurguluyorum: sadece durduruyoruz." Sağlık sektöründe FFP2 maske yükümlülüğü devam etmektedir. Bu yönetmelik 1 Haziran'dan itibaren üç ay süreyle geçerli olacak. Maske zorunluluğunun kalıcı olarak kaldırılmasının mümkün olmadığını söyleyen bakan, "Maske geri gelecek" dedi.

Nisan ortasındaki son büyük gevşeme adımından bu yana, FFP2 maske yükümlülüğü - hasta insanları korumak için - yalnızca hastanelerde ve bakım evlerinde, toplu taşıma ve taksilerde, temel ticaretin müşteri alanında, idari makamlarda ve dini ibadethanelerde geçerliydi. Bu düzenlemenin başlangıçta 8 Temmuz'a kadar sürmesi planlanıyordu

Şu an için aşı zorunluluğu yok

Edtstadler , aşı olma zorunluluğunun temel hakların ciddi bir ihlali olduğunu ve ancak "orantılı olduğu takdirde" izin verildiğini söyledi . Temel haklara yönelik bu ihlal, Uzmanlardan oluşan Komisyonu'nun kısa süre önce duyurduğu gibi, şu anda orantılı değildir. Bakan, "Aşı zorunluluğunun keskinleştirilmesi şu anda doğru değil," dedi.

Rauch ve Edtstadler yine de insanları aşı olmaya devam etmeye çağırdı. Dördüncü bir aşı şu anda Ulusal Aşı Komitesi tarafından yalnızca 80 yaş üzeri olan insanlar için önerilmiş olsa bile, Ağustos ayının sonundan veya Eylül ayının başından itibaren hatırlatma aşılarını – "temelde pratisyen hekimler aracılığıyla ve şirketlerde" - sunabilmek için lojistik olarak her şey hazırlanıyor. . Uzmanlar bunun sonbaharda gerekli olacağını varsayıyorlar. Böylece kış ayları için iyi hazırlanmış olunur diye düşünüyorlar. "Onlara ihtiyacımız kalmazsa, tabii ki bu daha iyi olur."

Okullarda korona testi yapılmayacak

Korona testi pozitif çıkanların sayısı düştüğü için okullarda da tüm tedbirler kaldırılıyor. Eğitim Bakanı Martin Polaschek (ÖVP) , 1 Haziran'da okullarda bu eğitim öğretim yılı için son kez Korona testi yapılacağını bildirdi . Bundan sonra okullarda PCR testi yapılmayacak. "Sınıfta yeni vakalar olması durumunda, antijen testleri geçici olarak yapılmaya devam edilebilir." dedi Polaschek. Sonbaharda tekrar testlerin gerekli olup olmadığı ise enfeksiyon durumuna bağlı bir durum. Her durumda, sonbahara hazır olacağız.

Paskalya bayramından dan beri, PCR testi okullarda sadece haftada bir kez zorunlu hale gelmişti. Son zamanlarda enfeksiyon sayısında hafif bir düşüş olduğundan - önceki hafta sadece yaklaşık 1.350 test yapıldı. Önümüzdeki hafta, okulda PCR testleri düzenli olarak yapılacak, ancak sonrasında artık olmayacak.

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