Sind das die schönsten Yoga-Retreats in Österreich?

Die fernöstliche Lehre rund um körperliche und geistige Ertüchtigung ist bereits Jahrtausende alt. Und mittlerweile auch in unseren Breitengraden mehr als nur angekommen. Kaum ein Hotel, das auf sich hält, bietet keine Yoga-Einheiten an. Einige haben sich sogar darauf spezialisiert. Seit 2015 begeht man nun weltweit jedes Jahr am 21. Juni sogar den „Welttag des Yoga“. Grund genug, sich auf die Suche nach den schönsten Yoga-Retreats in Österreich zu begeben. Die Tipps aus der Redaktion:

Die HOCHKÖNIGIN, Maria Alm/Salzburg In der HOCHKÖNIGIN im zauberhaften Maria Alm ist alles vorhanden, was man fürs stilvolle „Namasté!“ braucht. Hochwertige Yogamatten, Blöcke, Polster und Decken kann man ganz easy vor Ort ausleihen und jederzeit nutzen. Zudem bietet das Hideaway jede Woche zwei Yoga-Einheiten an, die den sanften Start in den Tag oder dessen krönenden Abschluss darstellen. Diese Einheiten sind im Rahmen des Aktivprogramms bereits inkludiert. Im Rahmen der speziellen Retreats kann man sich ganz sich selbst und der indischen Lehre hingeben. Die nächste Gelegenheit dafür gibt es zum Beispiel Ende August. Von 29. August bis 1. September bietet die HOCHKÖNIGIN ein Yin Yoga, Meditations- und Soundhealing-Retreat an.



Hochkoenigin.at

BleibBerg F.X. Mayr Retreat, Bleiberg/Kärnten Das BleibBerg F.X. Mayr Retreat ist kein Wellnesshotel im klassischen Sinne. Es handelt sich dabei um einen Ort, an dem man mit wissenschaftlich und medizinisch fundierten Methoden aktiv an der Erhaltung oder Verbesserung der eigenen Gesundheit arbeitet. Der Wohlfühlfaktor ist dennoch wahnsinnig hoch! Neben Angeboten rund um die Ernährung nach F.X. Mayr und die Darmgesundheit gibt es auch Programme für verbessertes Stress-Management und besseren Schlaf. Gegen Ende des Jahres dürfen sich Teilnehmende auf ein viertägiges Retreat mit Yoga-Fokus freuen. Meditationen, Flows, Atemübungen und Eisbaden bilden die Elemente des Programms, das eine harmonische Symbiose aus Aktivierung und Entspannung darstellt. Los geht es am 28. November 2024.



Bleibberg.at

Die Wasnerin, Bad Aussee/Steiermark Das beliebte Yoga-Hotel in Bad Aussee hat bis zu dreimal täglich Yoga- und Entspannungseinheiten als Teil seines Aktiv- und Freizeitprogramms im Angebot. Selbstverständlich gibt es aber auch spezielle Yoga-Workshops und Retreats. Diese präsentieren sich besonders abwechslungsreich, so gibt es beispielsweise „Yoga & Wandern“, „SUP Yoga“, „Aerial Yoga“ oder auch „Yoga for Golfers“. Auch individuelle Privatstunden können gebucht werden. Die nächsten Retreats stehen auch schon in den Startlöchern. Unter dem Motto „Namasté am Grundlsee“ erlebt man von 30. Juni bis 3. Juli das Element Wasser aus der Perspektive des herabschauenden Hundes am SUP Board, während im Oktober (13. bis 17.) Yoga und Biografiearbeit verschmelzen. In der Woche darauf erleben die Teilnehmenden des Yoga-Workshops „Indian Summer“ Bad Aussee von seiner buntesten Seite.



Diewasnerin.at

Nesslerhof, Großarl/Salzburg Die Yoga Retreats am Nesslerhof versprechen Entspannung pur. Umgeben von der imposanten Bergwelt des Salzburger Landes genießen die Teilnehmende abwechslungsreiche Kurse von etablierten und bekannten Trainer:innen. Von 22. Bis 25. August 2024 gibt beispielsweise Sarah Gassner Einheiten. Ihr Workshop steht unter dem Motto „Yoga und Myofascial Release im Alltag“. Neben zwei Yogaeinheiten täglich, jeweils morgens und abends, gibt’s die Möglichkeit, in der idyllischen Umgebung zu reflektieren und wieder in Balance zu kommen. Schließlich spielt der Nesslerhof auch in Sachen Verpflegung und Unterkunft in einer ganz eigenen Liga. Tipp: Die neuen Suiten mit privatem Plunge Pool am Balkon!



Nesslerhof.at

Larimar Hotel, Therme & Spa, Stegersbach/Burgenland Das Ayurvedahotel Larimar in Stegersbach hat sich ganz dem Hatha Yoga verschrieben. Dabei handelt es sich um eine der ältesten und populärsten Yogaformen der Welt. Die Kombination aus Asanas (Köperübungen) mit Pranayamas (Atemübungen) gilt als besondere Wohltat für Körper, Geist und Seele. Mehrmals wöchentlich und unter Anleitung bestens ausgebildeter Yogis aus Indien praktiziert man die Übungen bei speziellen Yoga-Retreats. Die Gäste können auf Wunsch von weiteren gesundheitsförderlichen Behandlungen aus der Welt des Ayurveda profitieren. Das ganze Jahr über buchbar sind beispielsweise 6-tägige „Yoga-Therapie Wochen“, bei der sich Yoga mit moderner Medizin verbindet. Larimar.at

Yogahotel Guglwald, Schönegg/Oberösterreich Im „Slow Wellness“ Hotel Guglwald steht der gesamte Sommer ganz unter dem Motto Yoga. Nicht nur zum Welttag des Yoga finden sich hier professionelle Yogatrainer:innen aus dem ganzen Land ein, um mit den Gästen gemeinsam den „Flow“ zu erleben. Egal, ob man langsames oder kraftvolles Yoga bevorzugt, lieber drinnen oder draußen praktiziert: Das Hotel Guglwald macht’s möglich. Speziell buchen muss man dafür nichts, nur den Aufenthalt zwischen 8. Juli und 8. August 2024. Vor Ort trägt man sich dann für die gewünschten Einheiten ein. Während der Sommermonate geben sich Profis die Klinke in die Hand. Von 8. bis 11. Juli ist zum Beispiel Christina Oriol als Gasttrainerin vor Ort, von 12. Juli bis 14. Juli Michaela Reingruber und von 15. bis 17. Juli Petra Nussbaum. Sie alle bringen ihren individuellen Schwerpunkt mit.



Guglwald.at

Therme Laa, Laa an der Thaya/Niederösterreich Ruhesuchende schätzen die Therme Laa mit ihrem Silent Spa ohnehin. Doch auch jene Gäste, die sich um mehr Gleichgewicht zwischen Körper und Geist kümmern möchten, sind hier richtig. Sie kommen zum Beispiel zum Yoga Retreat mit Lisa-Maria Luckner von 6. bis 8. September 2024. Dabei ist es unerheblich, ob man sich zum ersten Mal auf die Yoga-Matte begibt oder der Tätigkeit regelmäßig frönt: Die erfahrene Trainerin kann auf alle Bedürfnisse und Möglichkeiten ihrer Teilnehmenden eingehen. Meditationen und die Wellnesseinrichtungen sowie die herrliche Kulinarik der Therme Laa runden den Aufenthalt ab. Am Welt-Yogatag gibt’s Yoga & Day Spa Tickets um 99 Euro!



Therme-laa.at

Hotel & Spa Klosterbräu, Seefeld/Tirol Schon die luxuriöse und dennoch ungezwungene Atmosphäre des familiengeführten Hauses führt zur sofortigen Entspannung. Wer noch ein Stückchen weiter gehen möchte, bucht eines der regelmäßig stattfindenden Yoga-Retreats. Die Einheiten finden im ungewöhnlichen Rahmen zwischen historischen Mäuern, etwa im ehemaligen Mönchsrefektorium, statt. Vilas Turske lädt zum Atmungs- und Meditationsretreat (28. Juni bis 4. Juli), Laura Seyrling-Rieß zum „Get Younique Retreat“ (12. Bis 14. Juli) oder Grow Younique Retreat (17. bis 20. Oktober bzw. 14. bis 17. November), Tania Wimmer zum Mindful Moments Retreat (17. bis 20. November) und Laura Zimmermann zum Winter Yoga Retreat (1. bis 4. Dezember). Die Teilnehmendenzahl ist auf 11 beschränkt.



Klosterbraeu.at

Hotel Goldener Berg, Lech am Arlberg/Vorarlberg Im Juli wird das Hotel Goldener Berg mit einem umfassend renoviertem Spa, dem höchsten Infinity-Pool am Arlberg und exklusiven Spa-Suiten wieder eröffnen. Die Gäste dürfen sich schon jetzt auf Yoga-Einheiten an ganz besonderen Kraftorten, authentisches Alpenbaden und energiemedizinische Anwendungen freuen. Ab 17. Juli 2024 kann man hier die beliebten Yoga Retreats #freedom buchen. Diese dauern drei Nächte und inkludieren neben der ¾ Wohlfühlpension des Hauses auch eine wohltuende Sportmassage, täglich morgens und abends zwei Gruppeneinheiten Yoga und eine Privateinheit. Außerdem können die Gäste am abwechslungsreichen Aktivprogramm teilnehmen und das Alpin Spa benutzen. Das Retreat ist ab drei Nächten buchbar.



Goldenerberg.at