Wohin im Juni 2024?

Bis 2. Juni 2024: Vienna Shorts Von 28. Mai bis zum 2. Juni 2024 feiert man bereits zum 21. Mal das internationale Kurzfilmfestival Vienna Shorts. Dieses Jahr steht es unter dem Schwerpunkt „Sehnsucht“. Seine Eröffnung feiert es im Wiener Gartenbaukino. An den weiteren Tagen dürfen Zusehende an unterschiedlichen Spielorten in der Innenstadt Kurzfilme zahlreicher Filmeschaffender bewundern. Unter den Ehrengästen sind der grenzen-überschreitende Filmemacher und provokante Genre-Auteur Yann Gonzalez aus Frankreich und die kompromisslose Künstlerin Jyoti Mistry aus Südafrika.



Zum Programm

Bis 15. September 2024: Kino am Dach Schon seit 21 Jahren genießen die Besuchenden einer „Kino am Dach“ Vorstellung bei lauem Sommerwetter Kino unter Sternen. Am Dach der Hauptbibliothek gibt es auch heuer wieder fast drei Monate lang eine spannende Auswahl an Kinofilmen zu bewundern. Darunter sind Klassiker ebenso wie Zeitgenössisches. Die Tickets können eine Woche vor der Veranstaltung auf der Website reserviert werden, auch Zehnerblöcke sind erhältlich (Sammelkarten vor Ort). Selbstverständlich gibt’s auch Bier, Popcorn und Spritzer.

Kino am Dach Tickets: € 12.00



Urban-Loritz-Platz 2

1070 Wien



gogogo.at

Bis 18. September 2024: Theater im Park Gibt es eine stimmungsvollere Sommerlocation für Freiluft-Theater als die 100-jährigen Platanen im Privatgarten des Palais Schwarzenberg? Wohl kaum. Der zwei Hektar große englische Naturgarten verwandelt sich daher auch in diesem Jah wieder zu einer besonderen Bühne für viele Stars aus Kabarett, Comedy, Klassik, Pop und Theater. Gäste dürfen sich zum Beispiel auf Michael Mittermeier, Mark Seibert, Michael Niavarani, Ernst Molden & Der Nino aus Wien und Thomas Brezina freuen .

Theater im Park 24. Mai bis 18. September



Tickets ab ca. € 35.00

Prinz-Eugen-Straße/Ecke Plösslgasse

1030 Wien



Programm: theaterimpark.at

7. Juni 2024: Sommernachtskonzert Es zählt zu den großen Höhepunkten im Kalender der Philharmoniker und aller Fans klassischer Musik: das jährliche Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schönbrunner Schlosspark. Zuhörende genießen inmitten der barocken Parklandschaft und eingerahmt vom Schloss Schönbrunn und der Gloriette Richard Wagners Walkürenritt, Giuseppe Verdis Arie der Leonora aus „La forze del Destino“ und viele weitere kraftvolle Stücke. Das Dirigat übernimmt Andris Nelsons, den Sopran singt Lise Davidsen.

7. Juni 2024: Sommernachtskonzert Schönbrunn Eintritt frei Beginn ist um 20.30 Uhr



Schloss Schönbrunn

Schönbrunner Schlossstraße 47

1130 Wien schoenbrunn.at

8. Juni 2024: Regenbogenparade Zwar beginnt die Pride Week bereits am 25. Mai, doch als ihr Höhepunkt gilt die alljährliche Regenbogenparade. Bereits am Tag davor, am 7. Juni, findet der Pride Run statt. Los geht es um 20.00 Uhr auf der Ringstraße, die Distanz ist gerade einmal fünf Kilometer lang. Die Regenbogenparade hingegen beginnt um 12 Uhr, es geht entgegen der Fahrtrichtung um die Ringstraße. Sie ist eine wichtige politische Demonstration für Gleichberechtigung und Akzeptanz. Selbstverständlich kommen aber auch Party Vibes und viel Spaß nicht zu kurz.



Details: Viennapride.at

15. und 16. Juni 2024: Cream Vienna Rund 13,5 Jahre lang veranstalteten Katrin Hofmann und Barbara Daxböck den „Fesch’Markt“. Dabei immer im Fokus: kleine Labels und Marken sowie der heimische Kreativmarkt. Nun geht Barbara Daxböck neue berufliche Wege. Katrin Hofman hingegen veranstaltet unter dem Namen „Cream“ Designmessen in Wien und Dornbirn. Die erste Ausgabe findet am 15. und 16. Juni statt; mit von der Partie sind hochwertige Produkte mit Charakter, talentierte KöchInnen und Weine mit Attitüde. Kurz: alles, was HedonistInnen schätzen.

Cream Vienna Tickets ab € 14.00



Reaktor

Geblergasse 40

1170 Wien creamvienna.at

21. Juni 2024: Augustin Hoffest Das Augustin Sommerfest im Augustin Hof ist eine ziemlich coole Veranstaltung. Denn hier genießen Gäste gute Stimmung, allerlei Gegrilltes (auch für vegetarisch Essende!) und tolle Musik. Am DJ Pult sorgt Zoe Gudović für die Vibes, doch auch einen besonderen Livemusik-Act wird es geben. Augustin-AutorInnen lesen aus ihren Lieblingstexten und für Kinder gibt es Kreide und Malsachen. Beginn ist um 17.00 Uhr.

Augustin Hoffest 21. Juni 2024

Beginn: 17.00 Uhr



Augustin Hof & Lounge

Reinprechtsdorfer Straße 31

1050 Wien



augustin.or.at

Bis 23. Juni 2024: Wiener Festwochen An 30 Spielstätten in 15 Bezirken finden auch dieses Jahr wieder die beliebten Wiener Festwochen statt. Das Programm ist gewohnt abwechslungsreich. Dieses Jahr ruft man mit dem Starttermin am 17. Mai die „Freie Republik Wien“ am Rathausplatz aus. Unter der neuen Intendanz von Milo Rau kommen Besuchende in den Genuss von Beiträgen lokaler und internationaler Aktivisten und Aktivistinnen, es gibt eine Republiks-Hymne, eine Verfassung und einen 100-köpfigen „Rat der Republik“. Die Wiener Festwochen wollen zur „Experimentierstätte einer Zweiten Moderne“ werden. Eintritt bei der Eröffnung frei

Tickets und Programm

21. bis 23. Juni 2024: Donauinselfest Schon seit 1984 finden sich jedes Jahr zusammengenommen mehrere Millionen Menschen auf der Donauinsel ein, um drei Tage lang unterschiedlichen Musik-Acts zu lauschen, Kulinarik zu genießen und am abwechslungsreichen Rahmenprogramm teilzunehmen. Es ist damit das größte Musikfestival mit freiem Eintritt auf der ganzen Welt – ein Umstand, auf den man durchaus stolz sein darf. Dieses Jahr steht das beliebte Festival unter dem Motto „Mein Herz schlägt Insel“. Mitte Mai soll das detaillierte Programm bekanntgegeben werden. Donauinsel

donauinselfest.at

29. Juni bis 1. September 2024: Filmfestival am Rathausplatz Es ist das wohl untrüglichste Zeichen, dass der Sommer jetzt da ist: Die jährliche Eröffnung des Filmfestival am Rathausplatz. Auch in diesem Jahr finden diese statt, sie feiern ihre 34. Ausgabe. Selbstverständlich gibt es wieder die bewährte Kulinarik rundherum, ein Rahmenprogramm und Vorstellungen speziell für Kinder und Konzerthighlights aus aller Welt ebenso wie Tanz- und Operndarbietungen auf der großen Kinoleinwand am Rathaus. Der Eintritt ist frei

Rathausplatz Wien

filmfestival-rathausplatz.at