Wie man sein Immunsystem für den Winter stärkt

Soweit die Theorie – aber wie sieht es in der Praxis aus? Mit drei praktischen Tipps können Sie Ihr Immunsystem für die kalte Jahreszeit stärken.

Um gegen Viren aller Art gewappnet zu sein, ist es gerade im Winter notwendig, sein Immunsystem in Schuss zu halten. Die drei Bausteine, die für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper sorgen lauten wie folgt:

1. Bewegung gegen den Stress

Wer körperlich fit ist, so die Expertenmeinung, kann sich auch besser konzentrieren. Denn der Stress im Alltag ist nicht nur für den Geist, sondern auch für den Körper eine Herausforderung. Die wichtigsten Systeme im Körper (Herz-Kreislauf und Immun) werden durch Bewegung gestärkt. Zudem erhöhen sich dadurch die Dopamin- und Serotoninspiegel und in Folge wird Stress abgebaut. Es ist also ratsam, sich täglich zu einer Sport- oder Bewegungseinheit zu animieren. Hier reichen bereits 15 Minuten täglich, um die körperliche und die geistige Fitness anzukurbeln.