Das war das WHITE RABBIT Festival in Hartberg

Das Besondere am WHITE RABBIT Festival? Man konnte den Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit zusehen und die Entstehung der Murals hautnah miterleben. Bei zahlreichen Führungen konnte man einen tiefen Einblick in die Welt der Street Art genießen.

Die beschaulichen Straßen von Hartberg wurden mit atemberaubenden Kunstwerken lebendig. Ein Line-Up von Top-Künstlerinnen und Künstlern verwandelte die Stadt in ein pulsierendes urbanes Kunstzentrum . Der international renommierte Street-Art-Künstler Nychos hatte einige der besten Talente aus aller Welt versammelt, um mit einzigartigen Kunstwerken zu begeistern.

Nychos’ ikonisches Symbol, der weiße Hase, kann man auf den Wänden von Sydney bis San Francisco entdecken. Er kehrte mit dem WHITE RABBIT zurück in seine oststeirische Heimat und wurde von einer ganzen Reihe namhafter Künstler begleitet. Entlang des hARTbergwalk begibt man sich ebenso auf die Suche nach dem weißen Hasen, der in fast jedem Mural verewigt ist.

hARTbergwalk:

Die schmucke Stadt Hartberg erstrahlt in Zukunft noch farbefroher! Die beeindruckenden Murals, die während des WHITE RABBIT Festivals von 10. bis 16. Juni 2024 entstanden sind, können jederzeit über den hARTbergwalk besichtigt werden. Der Rundweg durch die malerischen Straßen von Hartberg führt zu den farbenfrohen Kunstwerken, die von einigen der besten Künstler der Street Art Szene geschaffen wurden.

Nychos, der international gefeierte Künstler und Kurator des Festivals, hat seine ikonischen weißen Hasen von Sydney bis San Francisco hinterlassen. Und jetzt kann man sie direkt in seiner Heimatstadt bewundern. Machen Sie sich also bereit, dem weißen Hasen zu folgen und in die faszinierende Welt der Street Art einzutauchen. Packen Sie Ihre Kamera und Ihr Handy ein und machen Sie sich bereit auf eine beeindruckende Reise durch die bunten Straßen von Hartberg.