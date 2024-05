„Wein am Berg“ – Ein wahres Feuerwerk für alle Sinne

Was gibt es Exklusiveres, Wein- und Genussliebhaber mit den besten Winzern und Winzerinnen des Landes zusammen zu bringen? Wenn es jedes Jahr aufs Neue jemandem gelingt, dann der leidenschaftlichen Gastgeberin Angelika Falkner des des Fünf-Sterne-Hotels Das Central in Sölden. Und das vor der imposanten Ötztaler Bergwelt. Diese Szenerie der mehr als 250 Dreitausendern bietet dazu eine wahrlich perfekte Kulisse. Und damit auch Sportler voll auf ihre Rechnung kommen, locken die beiden Gletschergebiete Rettenbach- und Tiefenbachferner mit perfekten Skibedingungen bis weit in den Spätfrühling hinein zum Sonnenskilauf. In Summe sind es insgesamt 144 Pistenkilometer, 31 topmoderne Liftanlagen und 30 Hütten und Bergrestaurants, teil sogar hauben- und gabeln-gekrönt. Und heuer war es wieder soweit: Zum 21. Mal, genau vom 18. bis zum 21. April veranstaltete "Das Central" wieder ein Kulinarik-Event mit internationalen Winzergrößen und Spitzenköchen sowie prominenten Skifahrern. Doch was macht dieses kulinarische Event zu einer Veranstaltung der Superlative? Neben feinsten Degustationen bietet „Wein am Berg“ ideale Möglichkeiten, mit Spitzenköchen und Top-Winzern direkt in Kontrakt zu treten. Egal ob in der Küche, auf der Piste oder in den edlen Restaurants.