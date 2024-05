Weihnachtsmärkte an magischen Orten

In den Wiener Alpen kann man in der Vorweihnachtszeit zahlreiche magische Orte erleben.

Die Vorweihnachtszeit in den WIENER ALPEN besticht durch besonders magische Plätze und Locations im winterlichen Paradies der Blicke: Auf der Rax sowie am Schneeberg, in der Klamm, im Eiskeller, im Bürgermeistergarten, im Schloss oder auf der Burgruine.

Advent im Schloss Das Gelände des Schloss Reichenau an der Rax präsentiert sich vom 3. bis 18. Dezember jeweils Samstag und Sonntag ab 14 Uhr stimmungsvoll dekoriert. Musikalische Darbietungen von Chören, Volksmusikgruppen und Bläser Ensembles sowie besinnliche Lesungen prägen den Adventzauber. Kinder freuen sich über die flauschigen Rax-Alpakas, eine Modelleisenbahnanlage und den Adventexpress. Groß und Klein können beim Weihnachtsbasteln und Kerzenziehen mitmachen. Perchten Schnitzer und Schmiede zeigen ihr Handwerk. Eine Krippenausstellung, ein Engerlpostamt und Christbaumverkauf runden das bunte Programm ab. Am Montag, 5. Dezember schauen Krampus und Nikolo schauen auch vorbei. Daher ist auch am Montag, 5. Dezember ab 17 Uhr geöffnet.

© Wiener Alpen_Kremsl Das Schloss Reichenau an der Rax ist vom 3. bis 18. Dezember jeweils Samstag und Sonntag ab 14 Uhr stimmungsvoll dekoriert.

Advent auf der Burg Ein fantastischer Ausblick auf die Hügel der Buckligen Welt krönt die besinnliche Stimmung beim Advent auf der Burg Kirchschlag am 3., 4. und 8.12. Aufwändige Naturdekoration zeichnet die Adventmeile Seebenstein in der Buckligen Welt aus. Sie findet am 26. und 27.11. um den romantisch beleuchteten Teich im Naturpark Seebenstein statt. Am 3., 4. und 8.12. lohnt sich ein Abstecher zum Adventmarkt im Museumsdorf Krumbach. Auch an diesem Wochenende lädt der Christkindlmarkt im stimmungsvollen Innenhof Schloss Katzelsdorf.

© Wiener Alpen/Christian Kremsl Der Advent auf der Burg Kirchschlag findet am 3., 4. und 8.12 statt © FVDV Bei der Adventmeile Seebenstein gibt am 26. und 27.11. zahlreiche Neuerungen © Wiener Alpen/Christian Kremsl Am 3., 4. und 8.12. lohnt sich ein Ausflug zum Adventmarkt im Museumsdorf Krumbach

Advent am Dom Der Adventmarkt am Dom in Wiener Neustadt mit traditionellem Handwerk, Kulinarik und Musik findet 2. bis 4.12. statt. An den anderen Adventwochenenden bereichern heuer vier weitere Adventmärkte die Vorweihnachtszeit: der Advent im Stadtpark, der Adventmarkt entlang der historischen Stadtmauer, im Bürgermeistergarten sowie der Charity-Advent am Hauptplatz.

© Wiener Alpen/Christian Kremser Ein Adventmarkt mit traditionellem Handwerk findet von 2. bis 4.12. am Dom Wiener Neustadt statt

Advent am Berg Der PuchbergerBergAdvent lädt vom 7. bis 11.12. zu Fahrten mit der Schneebergbahn bis zum romantischen Adventdorf. Die Burgruine Puchberg versprüht am 3.12. stimmungsvolles Weihnachtsambiente mit Fackeln und wärmenden Speisen und Getränken. Mit der Rax-Seilbahn geht’s hoch hinauf aufs Raxplateau zur „Besinnlichen Bergweihnacht“ samt einer geführten Fackelwanderung inkl. Weihnachtsmenü am 2. oder 3.12.. Die Johannesbachklamm präsentiert sich vom 8. bis 11.12. als zauberhafter Adventmarkt in einzigartiger Naturkulisse. Am 17. und 18.12. verwandelt sich der Stadtpark von Neunkirchen in einen romantischen Adventmarkt mit einem Christkindlpostamt.

© Tourismusbüro Puchberg Der PuchbergerBergAdvent lädt vom 7. bis 11.12. ein © Gemeinde Würflach/Franz Zwickl Ein Adventmarkt in einzigartiger Naturkulisse erwartet Sie von 8. bis 11.12. in der Johannesbachlamm

Nähere Infos Alle Adventmärkte in den WIENER ALPEN finden Sie auf: wieneralpen.at/advent