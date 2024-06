Die vegane Küche erlebt einen Aufschwung. Das Buch "Heute lieber mal vegan" (erschienen im Kneipp Verlag) von Madeleine Blecher und Małgosia Kaziszyn bietet einen leichten Einstieg in diese Welt. Die Autorinnen, beide vegane Ernährungsberaterinnen und erfolgreiche Foodbloggerinnen, präsentieren in ihrem ersten Kochbuch eine Mischung aus persönlichen Geschichten und vielfältigen Rezepten. Inspiriert von ihren polnischen und philippinischen Wurzeln, bieten die Gerichte von herzhaften Eintöpfen über erfrischende Sommergerichte bis hin zu süßen Leckereien eine breite Palette an Geschmackserlebnissen.

Das Besondere an diesem Buch ist der Verzicht auf stark verarbeitete Ersatzprodukte, somit werden sowohl Einsteiger als auch erfahrene Veganer angesprochen. Madeleine Blecher und Małgosia Kaziszyn, die auch die vegane Konditorei plantsfoodmind.com betreiben, legen Wert auf Einfachheit und Natürlichkeit in ihren Rezepten. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte und verbindet nostalgische Kindheitserinnerungen mit moderner, veganer Küche.

Mit "Heute lieber mal vegan" laden die Autorinnen dazu ein, die Vielfalt der veganen Küche zu entdecken und die Freude am gemeinsamen Essen zu teilen. Dieses Buch ist eine kulinarische Reise und eine Inspiration für alle, die neugierig sind, eine vegane Lebensweise auszuprobieren.