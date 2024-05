Und was passt da nicht besser dazu, als die fantastische Bergwelt und Naturkulisse des Paznaun und der mondäne Ort Ischgl? Genau genommen findet die Veranstaltung mit zahlreichen hochdekorierten Sterneköchen in der Alpen-Lifestyle-Metropole Ischgl statt. Veranstalter ist Champagne Laurent-Perrier in Verbindung mit dem Tourismusverband Paznaun – Ischgl und als Kooperations-Partner unterstützen S.Pellegrino/Aqua Panna, Der Feinschmecker, Lohberger und die Silvrettaseilbahn AG sowie Atomic und Ziegler Obstbrände das kulinarische Top-Event. Heuer fand der Sterne-Cup der Köche vom 21.-23. April zum 24. Mal statt. Ein Kulinarik- & Genuss-Event, das die Top-Gastronomie der DACH-Region zusammenführt. Und mit dabei waren Köche mit zusammen 25 Michelin-Sternen, die den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein exquisites Essen boten. Gleich zu Beginn gab es ein exklusives Four-Hands-Dinner in den renommierten Ischgler Hauben-Restaurants Stüva, Paznaunerstube und Schlossherrnstube, begleitet von erlesenen Cuvées von Champagne Laurent-Perrier. Unter den Gastköchen waren renommierte Sterneköche aus der DACH-Region wie Peter Girtler** und Gerhard Wieser** aus Südtirol, Thomas Kellermann** vom Restaurant Dichter in Rottach-Egern, Peter Hagen-Wiest**, Restaurant Ammolite im Europa-Park Erlebnis Resort, Tohru Nakamura**, Schreiberei München oder der neue 3-Sternekoch Edip Sigl*** aus dem Restaurant es:senz im Hotel Das Achental in Grassau.

© TVB Paznaun - Ischgl © TVB Paznaun - Ischgl / Flo Mitteregger © TVB Paznaun - Ischgl / Flo Mitteregger © TVB Paznaun - Ischgl / Flo Mitteregger

Wenn Herdkünstler auf wahre Kochlegenden treffen Bevor es am zweiten Tag zum kulinarischen Wettbewerb auf über 2.000m Seehöhe kam, mussten die Köche auf einer spannenden Skitour die Zutaten für ihre kulinarischen Kreationen sammeln. Danach ging es zur Sache. Auf der berühmten Bühne auf der Idalp traten dann die Teams zum Live-Cooking an, immer unter dem wachenden Auge einer strengen Jury. Und diese war ebenso prominent wie die Köche selbst, bestand sie doch aus den Kochlegenden Hans Haas, Rudi & Karl Obauer, TV-Koch Johann Lafer sowie 3 Sternekoch Peter Knogl vom Restaurant Cheval Blanc in Basel. Jedes Team, bestehend aus den Ischgler Haubenköchen sowie den jeweiligen Gastköchen hatte lediglich 20 Minuten Zeit, um die renommierte Kochjury zu überzeugen. Zentrales Kriterium neben der Kreativität der Gerichte war das Harmonieren mit der Spitzencuvée Grand Siècle Itération N°23 aus dem Hause Laurent-Perrier. Aber das war bei weitem nicht alles, um als Sieger des Bewerbes hervorzugehen: In die Bewertung floss eine sportliche Skicompetition sowie das Sabrieren einer Champagnerflasche mit einem Ski mit ein. In der Gesamtwertung siegte das Team vom Hauben-Restaurant Schlossherrnstube mit den Gastköchen Edip Sigl*** und Peter Hagen-Wiest** vom Ammolite in Deutschland vor dem Team des Stüva von 5 Haubenkoch Benni Parth mit den Gastköchen Thomas Kellermann** und Tohru Nakamura**.

© TVB Paznaun - Ischgl / Flo Mitteregger

„Tourism Games by Ischgl“ – gelungene Premiere gegen Fachkräftemangel im Tourismus Gleich nach den kulinarischen Festspielen gab es am 23. April 2024 eine Premiere. Trat doch da der Fachkräftenachwuchs aus Österreich und Deutschland bei den Tourism Games by Ischgl zum Wettkampf in den Kategorien Kochen, Barkeeping und Marketing an. 80 Nachwuchsfachkräfte im Alter von 16 bis 30 Jahren traten in der Einzelwertung und als 5er-Team – zwei in der Kategorie Kochen, zwei in der Kategorie Marketing und einer in der Kategorie Barkeeping – gegeneinander an, um vorgegebene Aufgaben in der jeweiligen Kategorie zu bewältigen und ihr Können zu präsentieren. Der beste Fachkräftenachwuchs kommt aus dem Schlosshotel Ischgl.