Skitouren in den Wiener Hausbergen

Aufstieg: Der „Fadenweg“ ist der mit Fellen weitaus am häufigsten begangene Anstieg auf den Schneeberg. Er beginnt bei der Edelweißhütte, zu der man per Lift oder im Aufstieg auf der Piste gelangt, führt an der ehemaligen Sparbacher Hütte vorbei, auf einer Forststraße (Hollingerstraße) durch Wald etwas aufwärts und wieder bergab bis zur Einmündung in eine weitere Forststraße (Trenkwiesenstraße), die in den Einschnitt zwischen Fadenwänden und Kuhschneeberg führt und so das kupierte Gelände „Märchenwald" erreicht. Nur mehr leicht ansteigend führt die Straße bis zu einer scharfen Rechtskurve, wo der Steig links durch den Märchenwald zur Krempel-Hütte abzweigt und unter die beiden Hauptgräben Wurzengraben und Schneegraben führt. Der weitere Aufstieg erfolgt durch den deutlich sichtbaren Wurzengraben, den linken (nördlichen) der beiden Gräben, oder über den Rücken des Schauersteins links (nördlich) davon.

Abfahrt wie Aufstieg: Sie beginnt direkt vor der Fischerhütte in den Wurzengraben mit zwei Engstellen („Törln") zur Krempel-Hütte, von dort nach Norden durch den Märchenwald in nur geringem Gefälle bis zur Forststraße (Trenkwiesenstraße) und auf ihr noch flach in weiten Kurven. Die Steilstufe wird von links oben nach rechts unten bequem auf der Straße oder steil diese abschneidend überwunden. Dann wird bis unter die Ausläufer der Fadenwände gefahren, wo eine Straße (Hollingerstraße) nach rechts hinauf abzweigt, um über die Edelweißhütte und auf der Piste nach Puchberg-Losenheim zu gelangen.

Varianten: Die drei Gräben der Westabdachung – Salvis-, Hoyos- und Fadengraben – sind sehr lohnende, nicht allzu steile Gräben, die in die Standardabfahrt münden. Empfehlen kann ich sie vor allem, wenn im Wurzengraben eine Buckelpiste vorzufinden ist. Sie sind auch für das Snowboard geeignet, im Frühjahr und Frühsommer auch für Firngleiter oder Bigfoot.

1. Fadengraben:

Die Einfahrt befindet sich oberhalb jener Stelle, wo der Fadensteig aus den Fadenwänden aussteigt (Punkt 1736 m). Von der Fischerhütte gelangt man über den Oberen Fadensteig absteigend/abfahrend hierher, wobei der Graben schon ein Stück höher oben flacher und seichter beginnt. Hindernisfreie, jedoch enge Abfahrt bis in den Hoyosgraben, weiter siehe dort. (250 Hm bis zum Hoyosgraben; Hangrichtung West.)

2. Hoyosgraben:

Die Abfahrt erfolgt von der Fischerhütte nach Norden, entlang des Obersten Fadensteiges zu einem der drei markanten Gräben, die zu einem Graben zusammenkommen. In der unterhalb folgenden Waldzone mündet dann der Fadengraben von rechts ein. Achtung! Unterhalb kommt ein Felsabbruch, der seit jeher weit links in einem wenig ausgeprägten Waldgraben umfahren wird. (Eigenständig 700 Hm im Graben, insg. 1300 Hm bis Losenheim; Hangrichtung Nordwest.)

3. Salvisgraben:

Man fährt von der Fischerhütte in fast westlicher Richtung rechts neben dem grün markierten Zaun entlang des meist abgeblasenen Rückens zum Schauerstein (1870 m), neben dem sich zwei Dolinen befinden. Dort beginnt der Salvisgraben zweigeteilt, wird dann enger und bricht schließlich im Felsgürtel kurz senkrecht ab. Diese Unterbrechungsstelle, die im Sommer etwa 10 m Höhe aufweist (klettertechnische Schwierigkeit I), ist in manchen Jahren eng und steil befahrbar, in schneereichen Wintern oft gar nicht zu sehen oder zu merken. Empfehlenswert ist es, schon weiter oberhalb aus dem Graben links zu den freien Hängen mit nur schütterem Bewuchs zu queren, die aber ebenfalls steiler werden. Danach erreicht man das flachere Gelände vor dem Rücken „Die Kögerln“ und nach links die Trenkwiesenabfahrt durch den Wurzengraben; auf ihr geht es zurück nach Losenheim.

Eigenständig 500 Hm zur Krempelhütte, 1300 Hm bis Losenheim; Hangrichtung Westnordwest.